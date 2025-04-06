Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», 6 апреля в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс» побил снайперский рекорд лиги, поставленный Уэйном Гретцки 26 лет назад — забил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На воротах «Нью-Йорк Айлендерс» стоял российский голкипер Илья Сорокин — так что рекордную шайбу Овечкину «помог» забросить соотечественник. В первом тайме, до того как был побит рекорд Гретцки, команда Овечкина проигрывала 2:0.

После того, как рекорд Гретцки был побит, матч приостановили, чтобы все могли поздравить Овечкина. Он заявил, что посвящает этот гол своему покойному отцу.

В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся два дня назад, Овечкин повторил рекорд Гретцки, забросив две шайбы в ворота «Чикаго Блэкхокс» на домашней арене и принес своей команде победу со счетом 5:3.

Сейчас на счету российского форварда 967 голов в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что в следующем сезоне Овечкину надо «заходить» на 1000 голов — «закрыть одну тему и нацелиться на другую».

Депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил RTVI, что наблюдал за достижениями Александра Овечкина с детства, но не ожидал, что из него «вырастет такая глыба хоккея». Он назвал НХЛ «лигой номер один, которая впитывает в себя лучших хоккеистов мира из разных стран».

«Поэтому, конечно, достичь такого уровня и такого высокого результата, который сегодня Александр достиг, это сложно, и он это сделал. Конечно, это еще раз говорит о том, что именно в нашей стране любят хоккей и воспитывают вот таких героев хоккея, таких выдающихся хоккеистов, которых любит весь мир», — подчеркнул Третьяк.