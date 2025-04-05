Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в НХЛ и повторил снайперский рекорд лиги, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки. В Кремле заявили, что следят за успехами Овечкина и считают его «выдающимся хоккеистом». В Госдуме предложили назвать сквер или стадион в Москве именем спортсмена, а футбольный клуб «Динамо» пообещал выпустить про него трек. Как еще реагировали на рекорд Овечкина — в материале RTVI.

Сам Александр Овечкин признался, что пока не может поверить в установленный им рекорд. Он назвал произошедшее «замечательным [моментом] для хоккея» и поблагодарил канадца Уэйна Гретцки за поддержку.

«Знаю, что в России за этим очень следят, поэтому очень счастлив, что получилось это сделать», — отметил Овечкин.

Гретцки, в свою очередь, отметил профессионализм Овечкина и выразил надежду, что однажды нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сможет пожать руку тому, кто побьет его рекорд.

«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец. <…> Он заслуживает всей признательности и всех наград, которые получает», — сказал Гретцки.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Овечкин — «выдающийся российский хоккеист», за которого болеют в Кремле.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — поделился пресс-секретарь российского главы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать сквер или стадион в столице именем Александра Овечкина.

«Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем. Он заслужил это право», — убежден Свищев.

Среди прочего, парламентарий считает, что НХЛ должна сделать все для того, чтобы Овечкин выступил на Олимпиаде.

«Человек годами приносил пользу и доходы лиге, но у него осталась только одна пустая полка — без золотой олимпийской награды. Было бы справедливо, если бы такой шанс ему представился», — заявил Свищев.

Вместе с тем он добавил, что Овечкин и без этого навсегда останется легендой хоккея, поскольку его «любят во всем мире».

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин предположил, что Овечкин установил рекорд на многие десятилетия. «Вряд ли его кто-то сможет побить лет 20», — считает он.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поблагодарил семью и родителей Александра Овечкина за то, что поддерживали спортсмена. Олимпийский чемпион и президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отметил, что работа Александра Овечкина — это достижение мирового хоккея.

«Мы рады, что наш истинный россиянин достиг таких вершин <…> Он доказывает, что равных ему нет — вратари не могут его поймать», — сказал Каменский в разговоре с «Известиями».

Поздравила Овечкина с победой и его учительница Руди Бетретдинова. Она рассказала «Известиям», что хоккеист отличался активностью и любовью к спорту еще в школе: был капитаном на «веселых стартах» и «мог действительно постоять за команду, направить ребят».

Педагог добавила, что успеваемость у Овечкина была средняя. Он отличался способностями в математике и хорошо читал, а родители спортсмена «действительно занимались его воспитанием».

Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил МАТЧ ТВ, что такие люди как Овечкин рождаются «раз в 100 лет». Президент «Норникеля» и член правления Федерации хоккея России Владимир Потанин сравнил достижение Овечкина с полетом Юрия Гагарина в космос.

«Гагарин полетел в космос первым — этого не изменить. И когда Овечкин забьет свою рекордную шайбу, то это будет не изменить и не заболтать», — убежден Потанин.

Актер Денис Никифоров, известный по посвященному хоккею сериалу «Молодежка», отметил, что за достижениями Овечкина следил весь мир, но теперь будет новая волна интереса.

«Мы с ним переписываемся, я поздравлял его с 888-м и 892-м голами», — сказал Никифоров.

Агент Овечкина Глеб Чистяков подчеркнул, что хоккеист совершил «блестящее достижение», но теперь ему необходимо сделать «еще один шаг», чтобы установить новый рекорд.