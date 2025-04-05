Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в НХЛ и повторил снайперский рекорд лиги, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

В домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».

В Сети появилось видео, на котором трибуны стоя аплодируют Овечкину после повторения рекорда.

После финальной сирены хоккеисты «Чикаго» выстроились в линию и по очереди пожали руку Овечкину.

Гретцки, присутствовавший на матче со своими детьми, лично поздравил 39-летнего российского форварда с достижением, придя в раздевалку «Вашингтона».

По словам канадца, он счастлив тому, что Овечкин совсем скоро побьет его рекорд, отметив, что не испытывает горечи по этому поводу.

«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец. <…> Это настолько хорошо для хоккея. Надеюсь, что кто-то [с течением времени] побьет рекорд Алекса. И Алекс тоже будет находиться на месте, чтобы пожать его руку. Но сейчас, я надеюсь, Алекс наслаждается происходящим. И он заслуживает всей признательности и всех наград, которые получает», — сказал Гретцки.

«У большинства двадцать игр и один гол, а у него две игры и гол», — добавил канадец.

Сам Овечкин, комментируя повторение рекорда, заявил, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

«Это здорово для хоккея, для всего «Вашингтона», для всех наших фанатов. Для меня честь быть в этой компании. Это здорово. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить это. Здорово, что рядом со мной моя мать, жена, дети, тесть. Многие болельщики приехали из других городов. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», — сказал он в ходе пресс-конференции.

На вопрос о том, что он намерен сказать Гретцки, когда побьет его рекорд, Овечкин с улыбкой сказал ТАСС: «Надо сначала побить, а потом уже [говорить]. Посмотрим».

В матче против «Чикаго» Овечкин также установил рекорд по количеству победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ — 136. Россиянин вышел на чистое первое место в истории лиги, обойдя чеха Яромира Ягра (135).

Когда Овечкин сокрушит рекорд Гретцки

Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Канадец забил такое количество шайб в 1487 матчах, россиянин — в 1486.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть матчей. В следующей встрече столичная команда 6 апреля в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

По прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Ранее Овечкин заявил, что поддержка канадца помогает ему приближаться к снайперскому рекорду НХЛ.