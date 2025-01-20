Избранный президент США Дональд Трамп накануне инаугурации назвал «великим игроком» российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Такое заявление республиканец сделал на победном митинге Make America Great Again Victory Rally, который прошел на арене Саpital One Arena. На этом стадионе столичная хоккейная команда проводит свои домашние игры.

«Я хочу поблагодарить владельцев этой арены. Они молодцы. Они где-то здесь, в одной из этих красивых лож, и их команда очень хорошо играет. А Овечкин — великий игрок, не так ли?», — сказал Трамп в ходе своего выступления.

Это не первый раз, когда Трамп хвалит Овечкина. В 2019 году республиканец принимал в Белом доме хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз», которые стали чемпионами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2017/2018. Тогда Трамп пожал руку Овечкину и заявил, что он его фанат.

Российский хоккеист Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. За это время он стал капитаном команды и забил 874 шайбы в чемпионатах НХЛ. Россиянин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который с 894 шайбами считается лучшим снайпером за всю историю лиги.