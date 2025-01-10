Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства.

В соответствии с законодательством, его банковские счета будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

В середине ноября прошлого года на Вербицкого завели уголовное дело об оправдании терроризма.

Предположительно, поводом послужили его критика военной операции на Украине и сомнения в достоверности расследования теракта в «Крокусе».

По данным источника РИА Новости, сейчас математик находится за границей.

Михаил Вербицкий — математик, окончил мехмат МГУ и аспирантуру Гарвардского университета, преподавал в российских вузах.

В 1990-е годы он получил известность как деятель Рунета, был одним из первых российских пользователей Livejournal («Живой журнал»), впоследствии основал блогхостинг lj.rossia («тифаретник») в качестве независимой альтернативы Livejournal. На этой площадке он до сих пор ведёт личный блог, в котором высказывается о политике.