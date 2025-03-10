В Удмуртии матерей погибших участников военной операции отправили на реабилитацию в Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Ижевска Дмитрий Чистяков.

По его словам, шестеро женщин завершили первый в республике курс реабилитации для матерей погибших бойцов. «Удаленный от городской суеты» монастырь был выбран в качестве места для реабилитации «по рекомендации специалистов», сообщил Чистяков.

С женщинами работала группа кризисных психологов во главе с Михаилом Хасьминским, которого губернатор назвал «экспертом федерального уровня» и своим «хорошим другом». Чистяков выразил надежду, что работа с психологами пошла матерям погибших на пользу.

На личном сайте Хасьминского говорится, что он православный и кризисный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при при московском храме Воскресения Христова на Семеновской. В аккаунте Ижевской и Удмуртской епархии Хасьминский назван экспертом комитета семей воинов Отечества.

Помимо психологов, с участницами реабилитационной смены работали священники и «другие специалисты», следует из сообщения епархии. Организаторами мероприятия выступили правительство Удмуртии, администрация Ижевска, региональный комитет семей воинов Отечества, а также Ижевская и Сарапульская епархия. Губернатор региона отметил, что подобная работа будет продолжаться.