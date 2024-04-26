В Свердловской области мать погибшего на военной операции бойца добровольческого батальона Александра Папуны не может получить половину положенных за его гибель выплат, поскольку его отец служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил РБК депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«После нашего запроса через Генпрокуратуру деньги должны были выплатить, но поскольку отец находится на территории Украины, матери выплатили половину суммы, 2,5 млн руб.», ― рассказал парламентарий.

Александр Папуна родился в Волновахе на Донбассе, писал портал E1.ru со ссылкой на администрацию городского округа Рефтинский Свердловской области, где его похоронили. После школы Папуна отслужил в украинской армии, а на третьем курсе техникума заключил контракт с ВСУ и служил в десантных войсках.

После начала конфликта на Донбассе в 2014 году мать Папуны Наталия Левицкая уехала в Рефтинский, а ее сын остался служить. По ее словам, он отказался «заходить в Славянск и применять оружие против земляков», после чего ему разрешили расторгнуть контракт с ВСУ.

Папуна ненадолго вернулся в Волноваху, но в конце того же 2014 года вступил в интернациональную бригаду «Пятнашка» в ДНР. В 2021 году он уволился со службы и приехал на Урал, но после начала военной операции на Украине снова отправился в ДНР и записался в добровольческий батальон «Сомали», где был командиром отделения в штурмовой группе.

В октябре 2022 года Папуна погиб в бою под населенным пунктом Первомайское, пишет E1.ru со ссылкой на главу Рефтинского Наталью Мельчакову. В ноябре его похоронили. По словам матери бойца, спустя почти год ― в декабре 2023-го ― она получила 2,5 млн рублей вместо 5 млн, положенных по закону в случае гибели военнослужащего.

«В правительстве ДНР, куда я обращалась, ответили, что вторая половина выплаты полагается отцу, но его отец служит в ВСУ, и это никого не смущает», ― рассказала Левицкая.

По ее словам, отец Папуны не претендует на выплаты. Женщина обратилась в Генпрокуратуру, в марте ей ответили, что ее обращение направлено в военную прокуратуру Объединенной группировки войск.

Выплату должно было начислить министерство социальной политики ДНР, сообщил РБК депутат Госдумы Максим Иванов. В разговоре с E1.ru он отметил, что в период, когда погиб Папуна, в министерстве «отвечали, что у них не было денег для выплат». Ожидается, что оставшуюся половину суммы матери военного выплатят в мае, добавил парламентарий.