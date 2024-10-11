В возрасте 96 лет скончалась вдова экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, брата бывшего американского лидера Джона Кеннеди, Этель. Об этом в соцсети X сообщил ее внук, бывший конгрессмен Джо Кеннеди III.

По его словам, Этель Кеннеди умерла после «после осложнений, вызванных инсультом, который она перенесла на прошлой неделе».

Издание RadarOnline со ссылкой на источник пишет, что инсульт у Этель произошел после появления слухов о том, что ее сын изменил жене с журналисткой Оливией Нуцци. Сам политик заявлял, что он пересекался с Нуцци «только раз в жизни для интервью, о котором она попросила».

При жизни Этель Кеннеди активно занималась правозащитной деятельностью, а после смерти мужа основала Центр Роберта Ф. Кеннеди по вопросам правосудия и прав человека. Также она выступала за охрану окружающей среды и контроль над оружием.

Всего у Этель и Роберта Кеннеди было 11 детей, один из которых, Роберт Кеннеди-младший, ранее отказался от участия в борьбе за пост президента США. Муж Этель был убит во время проведения президентской кампании в 1968 году. Его брат, президент США Джон Кеннеди, также погиб от рук наемного убийцы несколькими годами ранее — в 1963-м.

Издание NBC Los Angeles назвало Этель «матриархом одной из самых могущественных политических династий в американской истории». В 2014 году действующий на тот момент президент США Барак Обама вручил ей высшую гражданскую награду страны — Золотую медаль Конгресса США.