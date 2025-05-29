Министерство культуры России заказало реставрацию и проведение противоаварийных работ в Мавзолее Владимира Ленина на Красной площади. Это следует из данных портала госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 20,2 млн рублей, размер аванса — 30% (6 млн рублей). Согласно документам, на участие в электронной закупке была подана только одна заявка — от группы компаний «ЕКС», предложившей сумму в 19,6 млн рублей. С ней и заключен контракт.

ГК «ЕКС» названа на своем сайте системообразующим предприятием российской экономики. Группа компаний занимается проектированием и строительством объектов, «обеспечивающих создание комфортной городской среды», модернизацией социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также нацпроектами, направленными на «формирование нового облика» российских регионов. В числе проектов ГК «ЕКС» — реконструкция спортивной арены «Дружба» в Лужниках, благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, строительство президентского лицея на базе центра «Сириус» в Сочи, Дворца водных видов спорта в Краснодаре, теннисного центра «Спартак» в Москве. Также компания выполняла ремонт и реставрацию в храме Христа Спасителя.

Работы в Мавзолее Ленина должны быть выполнены к 19 июня 2027 года. Согласно прилагаемому к заявке письму Минкультуры, там планируется провести реставрацию, противоаварийные работы и приспособить часть помещений к современному использованию. Проект реставрации в 2024 году разработала та же ГК «ЕКС» при участии компаний «АлмазПроект» и «Атлант Строй».

«В целом техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное, однако состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси “Г” оценивается как аварийное», — говорится в акте госэкспертизы, проведенной в мае-июне 2024 года.

В числе основных видов повреждений мавзолея указаны:

биопоражения на стенах и плитах из-за недостаточной вентиляции;

подвижки конструкций каркаса;

коррозия и разрушение плит монолитного железобетонного перекрытия;

повреждение гидроизоляции, штукатурки, стен малых подземных галерей коллекторов и входов в подтрибунные помещения;

шелушение краски на наружных стенах и плитах покрытия.

В некоторых помещениях мавзолея предусматривается ограниченный комплекс работ, «необходимых для более комфортного пребывания сотрудников и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями», говорится в акте экспертизы.

Речь идет о бывшей фотолаборатории, бытовых помещениях с двумя душевыми кабинками и двумя санузлами, помещении для хранения оружия, тупиковой галерее и подземной галерее-коллекторе.

Согласно проекту реставрации, в бывшей фотолаборатории разместится гардеробная для сотрудников, бытовые помещения оснастят технологическим инвентарем, оборудованием и мебелью. Помещение для хранения оружия расширят за счет площади примыкающих санузлов. В тупиковой галерее обустроят кладовую уборочного инвентаря и насосную.

«Архитектурные и конструктивные решения приняты на основании результатов предварительных, научных, историко-культурных, архивных и библиографических исследований, натурных архитектурных и инженерных обследований <…>, а также с учетом сохранения утвержденного предмета охраны», — отмечается в акте госэкспертизы.

Эксперты пришли к выводу, что работы по приспособлению для современного использования «незначительны, обратимы и не влекут за собой снижение несущей способности элементов здания», а также «удовлетворяют требованиям по механической безопасности».

Кроме того, планируемые работы «не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности» мавзолея, говорится в документах.

Первый Мавзолей В. И. Ленина был деревянным и открылся в январе 1924 года, вскоре после смерти вождя. В 1930 году здание выстроили в камне по проекту архитектора Алексея Щусева. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина. В ночь на 1 ноября 1961 года останки Сталина вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, а его фамилию убрали с фронтона усыпальницы. В материалах Минкультуры на портале госзакупок объект значится как «Мавзолей Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича».

В мавзолее регулярно проходят профилактические работы, их детали как правило не разглашаются. В феврале мавзолей закрывали на два месяца. После их окончания в Федеральной службе охраны (ФСО), в ведении которой находится памятник, сообщили, что все запланированные работы выполнены.

В 2012-2013 годах фундамент мавзолея укрепляли, поскольку его плиты сдвинулись из-за проблем с грунтом и нарушили гидроизоляцию.

Представители общественности, политики и РПЦ неоднократно поднимали вопрос о выносе тела Ленина и его захоронении. Против этого неизменно выступает КПРФ. В декабре 2024 года президент Владимир Путин во время прямой линии предположил, что когда-нибудь «общество к этому подойдет». Однако сегодня, по его мнению, не следует предпринимать «ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».

В 2018 году Путин отметил, что коммунистическая идеология «очень сродни» христианству, а тело Ленина в мавзолее сравнил с мощами святых: «Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?»