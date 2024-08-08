Самым состоятельным кандидатом в депутаты Мосгордумы оказался Александр Ищенко, выдвинутый от КПРФ в 43-м избирательном округе (включает районы Пресненский и Хорошево-Мневники). В 2023 году он заработал почти 269 млн рублей, пишет «Коммерсант», изучивший сведения о доходах и имуществе кандидатов на сайте Мосгоризбиркома.

Поскольку закон позволяет депутатам и чиновникам не публиковать сведения о доходах и расходах, предвыборные декларации остаются «чуть ли не единственным способом “заглянуть в кошелек”» будущих парламентариев, отмечает издание.

Пятерка самых богатых кандидатов

Александр Ищенко ― директор по правовым и финансовым вопросам компании «Малти-Системс Текнолоджи», которая поставляет изделия, биоматериалы и инструменты для медицинских учреждений.

Источниками дохода Ищенко назвал зарплату, а также доходы от предпринимательской деятельности и ценных бумаг. При этом акций и долей в управляющих компаниях он не задекларировал. На счетах кандидата хранится 2,8 млн рублей.

На втором месте оказался индивидуальный предприниматель и муниципальный депутат Даниловского района Москвы Иван Ситников, который выдвигается от партии «Новые люди» в 27-м округе (Нагатинский затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно). Он задекларировал доход 236,8 млн рублей и 2,7 млн на счетах.

Третье место в числе самых богатых кандидатов, по оценке «Коммерсанта», занимает чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая, выдвинутая «Единой Россией» по 42-му округу (Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково).

В прошлом году ее доход составил 126,3 млн рублей. На счетах у Слуцкой хранится еще 78,9 млн. Бывшая фигуристка также указала в декларации три квартиры в Москве, участок с домом в Подмосковье площадью 672 кв. м, а также инвестиционный пай на 43 млн рублей.

В ЛДПР самым богатым кандидатом оказался Всеволод Воронин, который избирается по округу №40 (Очаково-Матвеевское, часть Можайского района и Раменок). За 2023 год он задекларировал 122,7 млн рублей дохода и 6 тысяч рублей на счету.

В пятерку также вошел руководитель московского исполкома «Единой России» Максим Руднев (округ №22 ― Кузьминки и Люблино). Он задекларировал 102 млн рублей дохода, два участка в Московской области, три квартиры в Москве и в Рязанской области и 149 тыс. рублей на счетах. Источниками дохода кандидат указал ЕР, МГИМО и Мосгордуму.

Иностранные активы и недвижимость

Трое кандидатов указали в декларациях, что владеют иностранными активами. У выдвиженца от «Справедливой России — За правду» Михаила Андросова, согласно документу, были акции и депозитарные расписки Bank of America и Deutsche Bank Trust Company Americas. Зарубежные акции также указали кандидаты от КПРФ Кирилл Охапкин и Анастасия Роткова.

Член Мосгоризбиркома от КПРФ Николай Геращенко пояснил газете, что закон не запрещает владеть иностранными финансовыми инструментами на момент выдвижения, но к моменту регистрации кандидатом от них надо избавиться, «что и было сделано».

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, выдвинутая от «Единой России», задекларировала в совместной собственности квартиру и машиноместо в Словакии.

Автомобили и землевладения

Владельцем самого дорогого автопарка «Коммерсант» называет зампреда партии «Новые люди» Александра Даванкова ― дяди депутата Госдумы и экс-кандидата в президенты России Владислава Даванкова. Помимо 55,5 млн рублей дохода он задекларировал мотоцикл BMW R850R, автомобили Mercedes S450 4 и MATIC Maybach.

Кандидат от «Единой России» Александр Лиханов внес в декларацию внедорожник Lexus 450D и ВАЗ-21061.

Самым крупным землевладельцем среди кандидатов в Мосгордуму оказалась Анна Севастьянова от ЛДПР. При доходе в 219 тыс. рублей она задекларировала 31 участок в Калужской области общей площадью 438 тыс. кв. м.

Самые скромные доходы указала директор Московского зоопарка Светлана Акулова ― 1 383 рубля. Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, согласно декларации, заработал в прошлом году всего 880 тыс. рублей.