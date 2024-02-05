Вертолет Ми-8, пропавший с радаров в Карелии, рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед, сообщили в МЧС. Его обломки были найдены в 11 км от берега на глубине до 50 м.

«В Карелии спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров», — говорится в сообщении ведомства.

К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Как отметили в министерстве, будет использован телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», глубина погружения которого достигает 300 метров.

По данным МЧС, Ми-8 управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

По факту крушения вертолета было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК

Накануне, 4 февраля, вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

По данным Mash, этот Ми-8 эксплуатировался с 2004 года. Судьба капитана судна и членов экипажа пока неизвестна.