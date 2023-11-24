Россиянам необходимо давать свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности в трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», подготовленному МЧС России, которая имеется в распоряжении РБК.

По данным издания, поправки планируется рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 24 ноября.

В законопроекте МЧС предлагает предоставить гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты или отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

В пояснительной записке говорится, что условие предоставления выходного или отпуска заключается в одновременном установлении фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС. По данным РБК, эти факты нужно будет подтвердить документально — справками от органов местного самоуправления.

В материалах к законопроекту сказано, что с 2018 по 2022 годы в России было зафиксировано 1,49 тыс. чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадали 513 тыс. человек. За год в среднем происходило 298 чрезвычайных ситуаций, в 2023 году их число снизилось на 26%.

В МЧС предложили возложить возможные расходы на работодателей.

«В фонде оплаты труда работодателя, который планируется на соответствующий год, закладываются финансовые средства, необходимые для оплаты труда работников в рабочие дни. Таким образом, средства на оплату работнику дополнительного выходного дня могут быть выплачены из фонда оплаты труда», — пояснили в ведомстве.