В Москве и Подмосковье ожидаются заморозки ночью и утром в субботу, 4 мая, сообщает пресс-служба МЧС. По прогнозу ведомства, температура понизится до -2 и -5 градусов соответственно.

МЧС призвало водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходов — быть внимательнее при переходе улиц и дорог. Кроме того, ведомство рекомендовало гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.

29 апреля главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на «пасхальные выходные» — 4 и 5 мая — в Москве и области будет «волна холодной погоды». В ночное время температура воздуха может понижаться до нуля градусов, также в пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки, отметила Позднякова. «Это следует учитывать дачникам, которые спешат высадить рассаду теплолюбивых культур», — написала она в своем телеграм-канале.

Также о возможных ночных заморозках в Москве сообщили в Гидрометцентре. Согласно прогнозу, они ожидаются ближайшие пять дней, в то время как днем температура воздуха в регионе будет на четыре-пять градусов Цельсия ниже климатической нормы.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на четыре-пять градусов. Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха», — отмечается в прогнозе.

День Победы, 9 мая, в этом году станет самым холодным в Центральной России за 25 лет, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ночь на 9 мая температура в столице может достигнуть -3 градусов, а днем не будет подниматься выше +5—6 градусов.

«Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3-4 градуса холоднее истинной температуры», — уточнил Тишковец. Также местами возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии — снег, мокрый снег и дождь.

Синоптик пояснил, что причиной холодной погоды в Москве станет циклон, из-за которого студеный воздух будет поступать из акватории «сурового» Карского моря. Тишковец также отметил, что 9 мая температурный фон в центральной части России будет на 10 градусов ниже климатической нормы — такие показатели, по словам эксперта, характерны для конца марта.

В предыдущий раз заморозки 9 мая в столице были зафиксированы в 1999 году — тогда температура воздуха составила -3,8 градуса.

«С момента основания (с 1948 года) опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только 4 раза. <…> Рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году, когда минимальный термометр показал -5,6», — рассказал Тишковец и добавил, что прогноз предварительный.

Отступать заморозки в столице начнут после 10 мая, сообщил в разговоре с агентством «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ко второй декаде мая в городе потеплеет до +15 градусов. «11 и 12 мая, в Москве заморозков уже не будет. Ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, а днем от 10 до 15 градусов», — рассказал Вильфанд.