В Карачевском районе Брянской области зарегистрирована чрезвычайная ситуация муниципального характера, «связанная со взрывами взрывоопасных предметов». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Режим ЧС не вводился, ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение ночи и утра 9 октября сообщал о перехвате и уничтожении над регионом украинских беспилотников. В его последнем посте, посвященном ночной атаке, говорится о 24 сбитых над Брянской областью дронах.

Такую же цифру приводит Минобороны России. По данным ведомства, всего за ночь было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотников: 24 над Брянской областью, пять над Белгородской, по два в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над Азовским морем. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Телеграм-канал «Приграничье Брянск» опубликовал несколько фото и видео, на которых видно красное зарево и слышны звуки, похожие на взрывы. В сообщениях утверждается со ссылкой на местных жителей, что это «последствие атаки БПЛА». «Как сообщают подписчики, возгорание произошло после прилета по складу в Карачеве», — говорится в одном из сообщений.

В Карачеве всю ночь звучала сирена и слышались «громыхания», сообщает «Брянская губерния» со ссылкой на читателя.

Военный блогер Владимир Романов предположил, что в Карачевском районе осколками украинского дрона поразило склад боеприпасов. Телеграм-канал «Белорусский силовик» в свою очередь отметил, что ранее украинские СМИ «использовали кадры из ОАЭ и Израиля, выдавая за поражение склада с БК [боекомплекта] на территории России».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на жителей Карачева, что около трех часов в городе слышали «взрывы и полет БПЛА», после чего под Карачевом начался пожар и детонация. По утверждению собеседников канала, атаке якобы подвергся крупный склад боеприпасов.