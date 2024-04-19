Бывший «мебельный король», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергей Зуев скоропостижно умер вечером 18 апреля в 31-й городской больнице имени академика Савельевой на улице Лобачевского в Москве, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича действительно не стало», — заявил в ответ на запрос журналистов адвокат Зуева Станислав Акимов.

Он отметил, что для него, как и для членов семьи Зуева, смерть бизнесмена стала полной неожиданностью, так как здоровье предпринимателя оставалось хорошим даже вопреки условиям, с которыми ему когда-то пришлось столкнуться в СИЗО и колонии. Причина его смерти в настоящий момент не установлена, добавил он.

За месяц до смерти Зуев решил пройти «дежурное» обследование желудочно-кишечного тракта. В ходе осмотра были обнаружены небольшие проблемы, для которых требовалось операционное вмешательство, однако операция прошла успешно, а восстановление взяло хорошие темпы, рассказал «Ъ» Акимов.

«Я в четверг утром говорил с Сергеем Васильевичем, он был бодр, полон планов и энергии, ничто не предвещало трагического исхода», — добавил он.

По словам адвоката, родственники Зуева считают такую смерть предпринимателя «странной» — особенно накануне разрешения дела об активах «Трех китов».

Сергей Зуев стал фигурантом уголовного дела о контрабанде мебели из Италии в 2006 году и был помещен в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовному делу, использовали незаконные методы, что по одной из версий могло стать причиной отставки заместителя директора ФСБ Юрия Заостровцева и уголовного преследования главы департамента оперативного обеспечения Госнаркоконтроля Александра Бульбова.

Сергей Зуев был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии в Архангельской области в 2010 году. В 2011 году он освободился в связи с декриминализацией своей статьи. Узнав, что его активы перешли к другим людям, бизнесмен потребовал через суд отменить решение о смене владельца и руководства «Трех китов».

В 2020 году Зуеву удалось одержать победу в Арбитражном суде, однако все последующие инстанции принимали решение в пользу ответчиков. В отношении Зуева вновь возбудили уголовное дело, в этот раз предпринимателя обвинили в захвате офиса компании. Бизнесмен был приговорен к двум годам колонии-поселения условно.