Меценат из Сириуса Сурен Эксузян написал открытое письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором назвал незаконным процесс включения зданий создававшегося им на протяжении 18 лет приюта Святого Иоанна Предтечи в Патриаршее подворье и призвал предстоятеля РПЦ остановить этот процесс. Текст письма опубликован на сайте издания «Блокнот». Видеоверсия обращения Эксузяна размещена в Интернете.

Меценат Сурен Эксузян в своем открытом письме рассказал, что пожертвовал семейный земельный участок для строительства православного приюта еще в 2005 году. Три корпуса с четырьмя домовыми храмами им были построены в период с 2009 по 2011 год. Это делалось по благословению патриарха Алексия II. Здания были узаконены и никаких претензий со стороны властей к ним не было. В период с 2012 по 2014 год рядом со зданиями приюта был возведён храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, под который Эксузяном так же были безвозмездно переданы земельные участки. Фактически храм и приют в те годы стали единым храмовым комплексом.

В октябре 2021 года Администрация федеральной территории «Сириус» обратилась в суд с требованием восстановить сроки исковой давности и снести здания приюта. Как утверждали в пресс-службе ФТ «Сириус», балкон одного из зданий приюта был «возведен частично на земельном участке, принадлежащем государству».Затем ситуация вокруг зданий надолго ушла в суды, где создателям Приюта вменялось не только незаконное строительство, но и вред, нанесенный постройкой экологии.

По словам Эксузяна, двое сотрудников Патриаршего подворья при содействии судебных приставов федеральной территории «Сириус» несколько месяцев назад «незаконно» проникли на территорию приюта и сняли все замки с его помещений, после чего настоятель подворья протоиерей Иоанн Гелеван, «сопровождая интересы Генеральной прокуратуры», принял участие в аресте имущества, в счёт взыскания с православного мецената 230 млн рублей, в том числе и «за вред строительством приюта окружающей среде и почвенным беспозвоночным».

Эксузян в своем обращении также сообщил о том, что в начале января церковным судом Сочинской епархии был лишен сана настоятель и основатель храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, архимандрит Флавиан, который является одним из создателей приюта. По словам Эксузяна, комментируя происходящее, епископ Сочинский и Туапсинский Герман указал на личное распоряжение Патриарха, где «подробно расписаны мероприятия со сроками их реализации.Не обошлось и без активных следственных действий в отношении создателей приюта.

В апреле 2024 года сотрудники ФСБ провели обыск в номере гостиницы «Даниловская» в Москве, забронированном на архимандрита Флавиана, который должен был принять участие в заседании Общецерковного суда РПЦ. Причиной обыска стало обнаружение в подвальных помещениях приюта домашнего вина.

«Сотруднику ФСБ я пояснил, что многолетняя коллекция домашнего вина принадлежит моему родному деду, и предназначена для последующего использования верующими людьми в построенных на нашей земле храмах в таинстве Святой Евхаристии — Причастии. В ходе проведения обыска отца Флавиана не выпускали из номера, тогда я попросил передать ему завтрак, и сказал, что у Батюшки — сахарный диабет», — отметил Эксузян.

По словам мецената, в ответ на претензии сотрудник ФСБ утверждал, что они «сотрудничают с церковью» и советовал оказывать содействие. После отказа Эксузяна задержали и конвоировали в отделение полиции. Помимо этого, с целью переоформления приюта на подворье, из здания приюта вынесли имущество, а к прихожанам применили едкий газ, «вызвав у них головокружение, тошноту и рвоту», утверждает Эксузян.

«Призываю Вас остановить процесс незаконного включения зданий Приюта в Патриаршее подворье, и вернуть мне то, что в соответствии с просьбой моего родного деда и благословением Святейшего Патриарха Алексия II, должно принадлежать престарелым людям и перейти в собственность Церкви от отца Флавиана по завещанию», — заявил меценат в своем обращении к патриарху Кириллу.

Сочинская епархия и Патриаршее подворье в Краснодарском крае оказались недоступны для комментария.