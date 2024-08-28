Блогер Мэддисон (Илья Давыдов) призвал бойкотировать День огурца в Суздале в ответ на то, что местные власти не оценили его «непосильный вклад в развитие туризма в их городе». Он настаивает, что именно после его видеоотчетов из поездок на этот праздник туда город стала активно посещать молодежь.

«Когда шаман хватая себя за промежность кричит “Россия” ему готовы платить 16 миллионов, а когда я по настоящему прославляю старинный русский город, в меня плюют и кусают за руку», — порассуждал Мэддисон.

Он написал в своем телеграм-канале ответный пост после того, как в суздальской администрации сообщили RTVI, что ничего не знали ни про Мэддисона, ни про его публикации о городе и Дне огурца. Так местные власти прокомментировали слова блогера о том, что именно его ролики из поездок нарастили «хайп вокруг этого движа».

Давыдов поделился наблюдением, что когда вместе с друзьями впервые поехал на суздальский День огурца в 2019 году, там «присутствовали в основном взрослые да пожилые люди из (за редким исключением) близлежащих сел и городов».

Как пишет Мэддисон, уже на следующий год «праздник огурца было не узнать».

«Только глупец, сорян уж, станет отрицать и считать невозможностью оценить то, насколько массовый, крепкий и мощный суздальский огуречный мем я породил в интернете среди молодежи», — заявил блогер.

По словам Мэддисона, он был «ошеломлен увиденным», когда приехал в Суздаль во второй раз в 2022 году.

«Праздник заметно помолодел. На нем присутствовали тысячи и тысячи юных и молодых людей со всех уголков нашей страны. Даже челы из-за бугра узнавали и подходили жать мне руку. <…> Подавляющая часть присутствующих людей понимала суть рожденного мной интернет-мема и была в так называемой моей околотусовке», — утверждает блогер.

Мэддисон задает вопрос, почему молодежь не ездила в Суздаль раньше, хотя тот всегда славился своей стариной и деревянным зодчеством. «Неужели город неожиданно стал так хорош?» — пишет Давыдов.

Пообещав впредь не пиарить Суздаль и День огурца, Мэддисон призвал своих подписчиков посетить праздник огурца в другом городе — Луховицах.