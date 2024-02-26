Американский медиасайт Vice с почти 30-летней историей прекратил работу, последние публикации там датированы 23 февраля. Руководство компании Vice Mediа решило, что сайт нерентабелен, и анонсировало увольнение сотен сотрудников. В чем была уникальность этого СМИ и почему его закрытие называют одним из крупнейших провалов в сфере медиа — в материале RTVI.

Гендиректор Vice Mediа Брюс Диксон объявил в письме сотрудникам, что компания полностью переходит на «студийную модель» бизнеса и планирует распространять контент Vice, включая новости, через собственные соцсети и платформы других медиа в рамках партнерства. Диксон написал, что новая стратегия потребует оптимизации ресурсов и будет означать сокращение штата, о чем сотрудников уведомят дополнительно начиная с 26 февраля.

Vice как цифровой медиапроект появился в 1996 году — через два года после того, как друзья детства Шейн Смит и Гэвин Макиннес вместе с Сурушем Алви запустили журнал Voice of Montreal и основали компанию Vice Mediа. До 2011 года проект Vice находился по адресу Viceland.com.

The Washington Post назвала закрытие Vice «одним из крупнейших крахов СМИ за последнее время». Газета отметила, что еще в 2017 году Vice Media была в числе самых дорогих медиакомпаний в истории и оценивалась в $5,7 млрд. В нее инвестировали такие гиганты как Disney и 21st Century Fox.

Но весной 2023 года компания подала заявление о банкротстве и была выкуплена бывшими кредиторами за $350 млн. Банкротство стало «унижением» для проекта, который противопоставлял себя «традиционным» СМИ и годами успешно убеждал инвесторов и рекламодателей, что способен привлечь аудиторию богатых миллениалов, рассуждала The New York Times. Как объясняло издание, щедрое финансирование влекло за собой жесткие требования к повышению прибыли Vice.

По совпадению, именно в 2017 году, когда Vice Media достигла финансового пика, вскрылись скандалы внутри компании, которые подорвали доверие к ее методам управления. Речь шла о сексуальных домогательствах к сотрудницам со стороны начальства: выяснилось, что десятью годами ранее несколько женщин, выступивших с обвинениями в адрес руководителей, были уволены и позднее получили компенсации. Топ-менеджеры Vice Media признали эти факты и публично принесли извинения.

Впоследствии руководство компании, которая постепенно накапливала долги перед кредиторами, безуспешно пыталось ее продать. В 2022 году Vice Media несколько месяцев вела переговоры о продаже греческому телевещателю Antenna Group примерно за $1,5 млрд. Но по итогам того года компания недозаработала более $100 млн от плановой выручки в $700 млн, и сделка зашла в тупик, писала The Wall Street Journal.

Еще до прекращения работы Vice в компании чередовались циклы увольнений и реструктуризаций. В 2023 году, незадолго до подачи заявления о банкротстве, она закрыла свою флагманскую новостную программу Vice News Tonight, выходившую на телеканалах HBO и Vice TV.