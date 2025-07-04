Смысл новой обложки для учебника «Всеобщей истории» для 11 классов в том, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а любые битвы — только в спорте. Об этом написал в телеграм-канале помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский отметил, что недовольство вызвала обложка с изображением фрески Ханса Эрни, расположенной у входа во Дворец Наций ООН в Женеве.

«Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли», — написал он.

Помощник президента сообщил, что на первый план измененной обложки был помещен снимок экспериментального полета «Союз» — «Аполлон», также известного как «рукопожатие в космосе». На снимке запечатлен совместный экспериментальный пилотируемый полет советского и американского космического кораблей.

Мединский отметил, что летчик-космонавт Алексей Леонов, ставший первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос, рассказывал ему о том, что стыковка этих двух космических кораблей «удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой».

В апреле 1945 года советские и американские войска встретились вблизи от города Торгау на реке Эльба, что позволило союзникам расколоть войска нацистской Германии на две части.

Помимо этого, на фон новой обложки учебника было решено поместить снимок, сделанный во время встречи команд СССР и Канады на суперкубке по хоккею. Мединский пояснил, что смысл новой обложки заключается в том, что российская сторона всегда выступает за сотрудничество, «а любые битвы — только в спорте».

Помощник президента добавил, что «история дает тому прекрасные примеры» и назвал «иронией Истории» то, что второй и третий президенты США, Джон Адамс и Томас Джефферсон, участвовавшие в написании американской декларации независимости, умерли в один день — 4 июля 1826 года, спустя ровно 50 лет после ее подписания.

«Оба прожили очень долгую жизнь. Так старушка Клио, видимо, отметила главное дело их жизни», — заключил Мединский.