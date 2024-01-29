Европейские политики полагают, что экономическая политика США изменилась не в пользу Европы — независимо от того, кто станет победителем предстоящих президентских выборов в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается в материале издания, сделанное в 2021 году заявление президента США Джо Байдена о том, что «Америка вернулась», было приветствовано европейскими чиновниками, которые надеялись преодолеть проблемы в торговле, возникшие при администрации Дональда Трампа.

Однако Байден не стал отменять меры, продиктованные протекционистскими взглядами Трампа: он сохранил торговые барьеры, лишил европейские компании субсидий, предназначенных для поддержки производства в США, и «удивил союзников» более жесткими ограничениями на доступ Китая к американским технологиям.

Сейчас многие европейцы опасаются, что Трамп в случае победы на выборах может отказаться от поддержки Украины и НАТО, равно как и внести в мировую торговлю хаос. Одновременно они полагают, что экономическая политика США изменилась не в пользу Европы независимо от того, кто станет новым американским лидером.

«Медовый месяц закончился», — сказал газете неназванный европейский дипломат.

Дипломаты и чиновники в Европе задаются вопросом, может ли ЕС рассчитывать, что США будут поддерживать основанную на правилах торговую систему, — или между давними союзниками может возникнуть экономический конфликт, отмечает WSJ.

Как подчеркивает издание, в Евросоюзе по-прежнему в значительной степени придерживаются «традиционных идеалов свободной торговли», не решаясь принять подход США, который напоминает Брюсселю «тактику, предпочитаемую Пекином». Европейские чиновники предупредили Вашингтон, что попытки США конкурировать с Китаем наносят сопутствующий урон по ту сторону Атлантики.

По оценке WSJ, следующему президенту США предстоит пройти через множество острых экономических споров, чтобы сохранить «брак» Вашингтона и Брюсселя в целости. До сих пор обеспокоенность ЕС «воинственностью» Москвы и экономической мощью Китая заставляла Европу воздерживаться от более жесткого давления на США, которые считаются сильнейшим лидером Запада, говорится в статье.

При этом представители администрации Байдена не согласны с тем, что их повестка способствовала расколу в отношениях с Европой, и заявляют, что Вашингтон и Брюссель едины по ключевым стратегическим вопросам. Представитель предвыборного штаба Трампа на запрос издания о комментариях не ответил.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что администрация Байдена и представители ЕС эффективно сотрудничают, в том числе в торговых спорах, но признался, что он рассчитывал на большую гибкость.