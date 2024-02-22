Для достижения целей военной операции на Украине российские войска могут дойти до Киева, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о географических границах российско-украинского конфликта в интервью ТАСС.

Географические границы боевых действий на Украине

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал он.

По словам Медведева, Киев — «русский город», однако сейчас оттуда исходит «угроза существованию России», поскольку он управляется «интернациональной бригадой противников России во главе с США». Действующие власти Украины зампред российского Совбеза назвал «марионетками, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей».

«Все решения принимаются за океаном и в штаб квартире НАТО. Это совершенно очевидно. <…> Это невозможно, этот режим должен пасть», — убежден Медведев.

Медведев считает, что «если от Украины в результате всего того, что происходит, что-то останется, то, наверное, такое государство имеет шансы сохраниться, хотя и не очень большие». Нынешнее украинское государство, по словам политика, «опасно для самих украинцев».

«Для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном общем государстве с Россией или во всяком случае на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор», — считает зампред Совбеза России.

«Одесса — русский город»

Медведев призвал Одессу «возвращаться домой» и заявил, что ее «заждались в Российской Федерации». «Даже в силу истории этого города: того, какие там люди живут, на каком языке говорят, — это наш русский город», — сказал он.

Исправительно-трудовые лагеря для «вредителей России»

Медведев подчеркнул, что на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — живут разные люди. Среди них есть те, кто относится к происходящему «с осторожностью». Таких людей, по словам зампреда Совбеза, необходимо «убедить, что мы вернулись навсегда».

Еще одна категория жителей регионов, которую выделил Медведев, — «вредители России». «Их надо изобличать и наказывать — отправлять в Сибирь, на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — считает Медведев.

Медведев подчеркнул, что новые регионы развиваются, но пока сделано «не совсем достаточно, чтобы нормализовать жизнь до того уровня, на который мы рассчитываем».

«Когда я [в Крым] первый раз попал, мне казалось, что нас поколение отделяет. <…> Буквально за пять лет все подтянули, и здесь тоже самое можно сделать, но только, когда окончательно все будет решено на военном направлении», — утверждает Медведев.

Призывы Запада к перемирию на Украине

Призывы Запада к перемирию на Украине Медведев назвал «хитрым ходом», который прежде всего рассчитан на «западные элиты».

«Такие предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно, а они в это время получат передышку, сконцентрируются и будут осуществлять поставки разнопланового западного оружия. После этого они устроят очередное контрнаступление», — заявил Медведев.

Он также добавил, что в таких условиях украинское контрнаступление окажется «несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году».

Возможность применения ядерного оружия

Медведев заявил, что применение ядерного оружия — «реальный сценарий». Он отметил, что, когда человечество что-то создавало из оружия, оно всегда его использовало. К тому же, по словам зампреда Совбеза, никто не застрахован от «непреднамеренного начала ядерного конфликта».