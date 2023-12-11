России сейчас в целом не нужна новая Конституция, однако «точечные изменения» в ней «точно будут». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече со школьниками в преддверии Дня Конституции.

Он отметил, что за 30 лет основной закон страны доказал свою работоспособность, но это не означает, что все идеально. По словам Медведева, в некоторых случаях конституционные нормы требуют использования актов другой силы.

«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет и, надеюсь, не будет», — пояснил он.

Зампред Совбеза добавил, что конституционная реформа, как правило, требуется после революции, которая России не нужна. «Мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали», — сказал Медведев.

Он заверил, что «донастройка» Конституции будет происходить, однако новый вариант основного закона страны, по его мнению, пока нет смысла обсуждать. При этом Медведев не уточнил, какие изменения могут быть внесены.

В этот же день председатель Совфеда России Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила, что процедура внесения правок в Конституцию не может и не должна быть простой. Она отметила, что от каждого слова и от каждой запятой в этом документе зависит очень многое.

«Не должно быть такого легкого пути внесения изменений в этот основной закон. Не должно быть какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку в конституцию, и чтобы это влияло на судьбу государства. Нет, я считаю, что этого делать не надо», — считает Матвиенко.

В конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на конференции «Державинские чтения» в Минюсте предложил закрепить в Конституции государственную идеологию. «Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии в государстве, не получится», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что работа над документом должна продолжаться.

«Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти <…> по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции… Мне кажется, это необходимо», — заключил Бастрыкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы СК, сказал, что в Кремле пока нет позиции по этому вопросу. При этом он отметил, что «это достаточно новое заявление, это такое мнение очень авторитетного человека».

Весной глава минюста России Константин Чуйченко в ходе дискуссии на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» на XI Петербургском международном юридическом форуме призывал «решить вопрос» с положением Конституции о запрете государственной идеологии. По его словам, ни одна страна в мире не прописала это в своем основном законе, а российский документ в свое время принимался по «советам так называемых партнеров» с Запада.