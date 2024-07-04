Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских артистов после обращения со стороны Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK) удалить официальные аккаунты лиц, включенных в санкционные списки ЕС.

Среди артистов, чьи аккаунты были заблокированы, оказались Олег Газманов, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина, а также Вячеслав Манучаров («Эмпатия Манучи»). Единственным исполнителем из представленного LRTK списка, чей канал продолжал работать на момент написания статьи, оказалась группа «Любэ».

«Закон о международных санкциях Литовской Республики предусматривает, что LRTK может налагать штрафы в размере до €50 тыс. и более на юридических лиц, нарушивших международные санкции, если нарушение будет продолжаться. Если YouTube не предпримет шаги по удалению аккаунтов вышеупомянутых лиц, LRTK планирует принять правовые меры против YouTube за нарушение санкций», — говорится в сообщении комиссии.

Ярослав Дронов, комментируя блокировку его канала на видеохостинге, процитировал в своем телеграм-канале название своего главного хита.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал он.

Вячеслав Манучаров, в свою очередь, заявил, что «прошло то время, когда удаляли просто канал за пророссийскую позицию, теперь удаляют интервьюеров».

«Если ты не стыдишься, что ты русский — будешь заблокирован. Это конкретное объявление войны нашему государству, которое уже два года терпит. Дмитрий Медведев обещал ответные меры еще в 2022», — считает он.

Манучаров добавил, что пока YouTube не будет заблокирован на территории России за противодействие свободе СМИ и информации, «военкоматы будут гореть, а беспилотники стрелять по НПЗ [нефтеперерабатывающим заводам]».

В конце июня музыкальный сервис Spotify удалил песни российских артистов, в отношении которых были введены западные санкции.