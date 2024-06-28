Композиции Полины Гагариной, SHAMAN, Григория Лепса, Юлии Чичериной, а также некоторых других исполнителей и музыкальных коллективов пропали из музыкального стримингового сервиса Spotify, обратило внимание издание The Flow. Страницы артистов также не отображаются в приложении.

Евросоюз в разное время ввел в отношении перечисленных артистов санкции. В частности, Гагарина и SHAMAN попали под ограничения в июне 2024 года, Григорий Лепс — в декабре 2022 года, остальные исполнители — в октябре того же года.

В сентябре 2021 года Spotify выбрал Полину Гагарину в качестве одной из участниц кампании Equal, организованной платформой с целью поддержки женщин, работающих в музыкальной сфере. В рамках кампании фотографию российской певицы поместили на билборд, установленный на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, о чем сама артистка сообщала в соцсетях.

«Я прыгаю от счастья и гордости! Я уверена, что основная цель искусства — вдохновлять, лечить, возвышать, помогать людям открывать себя, делать их счастливыми», — писала тогда Гагарина.

В марте 2022 года певице закрыли въезд на территорию Латвии и Эстонии, а в январе 2023 года ее внесли в санкционные списки Украины. В феврале того же года исполнительнице запретили въезжать в Канаду.

В отношении Григория Лепса Евросоюз ввел санкции в декабре 2022 года. В июне 2023 года певец заявил о планах выплатить по 1 млн рублей за каждый танк Leopard, подбитый в ходе российской военной операции на Украине.

В марте 2023 года МИД Латвии внес в санкционные списки российского певца SHAMAN, в июле такое же решение приняли власти Канады, а в декабре того же года украинское министерство культуры включило артиста в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В декабре 2023 года исполнитель стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах.

В 2015 году певицу Юлию Чичерину наградили медалью Луганской народной республики (ЛНР) «За заслуги» II степени. В 2020 году артистку наградили орденами Дружбы Донецкой народной республики (ДНР) и Южной Осетии, а в 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного артиста страны.