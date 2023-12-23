Уголовный кодекс Украины следует дополнить статьями о запрете приготовления традиционных блюд новогоднего стола — оливье и селедки под шубой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале он предложил наказывать украинцев за «приготовление или подготовку к приготовлению» двух указанных салатов лишением свободы на срок от трех до семи лет или штрафом в размере 1 млн гривен «с изъятием предметов преступления».

Аналогичное наказание Медведев считает возможным применять и к тем украинским гражданам, которые занимаются «распространением» рецептов оливье и сельди под шубой или включают их в меню заведений общественного питания.

За нарушения, совершенные повторно или с использованием служебного положения, экс-премьер России предложил наказывать тюремным сроком до 15 лет, а за приготовление запретных салатов «группой лиц по предварительному сговору» — пожизеннным заключением.

При этом в новой статье УК Украины должно быть предусмотрено освобождение от уголовной ответственности после курса «принудительного лечения украинским борщом», написал Медведев.

Ранее стало известно, что украинские пользователи создали на сайте Change.org петицию с требованием запретить салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», которые, по мнению авторов, «не соответствуют патриотическим принципам и наносят больший ущерб, чем коррупция».

В январе 2023 года мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграм-канале предлагал распространить закон о «декоммунизации» на «русские новогодние салаты». Он заявил, что приготовление оливье и сельди под шубой для новогоднего стола — это «советская привычка», от которой пора избавиться.