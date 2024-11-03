Кандидат в президенты США Дональд Трамп может повторить судьбу 35-го главы государства Джона Кеннеди, если попытается остановить военный конфликт на Украине. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Войну ему [Дональду Трампу] не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — убежден зампред Совбеза.

JFK — сокращение от John Fitzgerald Kennedy (Джон Фицджеральд Кеннеди). Кеннеди с 1961 года был 35-м президентом США, а 22 ноября 1963 года был застрелен в Далласе (штат Техас). Предполагаемый убийца Ли Харви Освальд был пойман, но через два дня — 24 ноября — его во время перевода в другую тюрьму застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута; убийство Кеннеди породило многочисленные теории заговора и версии произошедшего.



Пр мнению Медведева, результаты американских выборов ничего не изменят для России, поскольку «позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны».

Медведев убежден, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис США будет править «синклит важнейших министров и помощников», а «опосредованное» участие в управлении страной будет принимать семья бывшего американского главы Барака Обамы.

Трампу же в случае переизбрания на президентский пост придется «соблюдать все системные правила», полагает зампред Совбеза.

Выборы в США пройдут 5 ноября. За президентское кресло борются экс-президент Дональд Трамп и нынешний вице-президент Камала Харрис, ставшая кандидатом после того, как действующий глава государства Джо Байден в июле заявил о выходе из президентской гонки.

Харрис обещала Украине неизменную поддержку в случае своего избрания на выборах главы государства. Трамп говорил, что в случае своей победы положит конец российско-украинскому конфликту еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. Деталей своих планов он не раскрывал.