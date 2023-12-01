Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев 1 декабря 2023 года был назначен генеральным директором Большого театра на пятилетний срок. Кто и как комментирует это назначение и уход с поста Владимира Урина — в материале RTVI.

Министр культуры России Ольга Любимова написала в своем телеграм-канале, что «много лет трудится» и с бывшим гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным, и с новым главой Большого театра.

«У нас большой опыт. За спиной множество гастролей, совместно проведенных и фестивалей, и сложных международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться. И у Большого, и у Мариинского театра большие планы. Со стороны Министерства культуры они будут всячески поддержаны», — заверила глава ведомства.

«В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом — 3—5 раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами», — заверили в пресс-службе Мариинки.

Назначение Гергиева генеральным директором Большого театра — это историческое событие для культуры, заявил известный пианист и народный артист России Денис Мацуев. Он назвал Гергиева «менеджером высочайшего класса, который сделал из Мариинского театра настоящий мировой бренд», сравнимый по популярности с Coca-Cola.

«Гергиев — гений! Это счастье! По сравнению с тем, что там происходит последние 20 лет, это счастье. Вот и все, что можно сказать», — прокомментировал назначение артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе.

При Гергиеве одним из приоритетов Большого театра станут «социальная ориентированность и открытость» для зрителей, выражает уверенность автор телеграм-канала «Закулиска». О Владимире Урине он пишет, что «за десять лет его руководства, с 2013 года, главный театр страны стал окончательно и бесповоротно недосягаем для рядового зрителя, а бессмысленная и беспощадная очередь на “Щелкунчика” стала символическим дембельским аккордом или кровавым катарсисом этой декады».

Музыкальный критик Сергей Буланов отметил, что при Урине репертуар Большого театра был «очень неоднозначным» и «крайне разношерстным», сочетая в себе «ветхие спектакли, восстановленные из далеких советских времен», и «прогрессивные постановки».

Телеграм-канал «Образ будущего» считает, что назначение Гергиева запоздало на 20 лет, на протяжении которых в Большом театре происходил «кадровый разгром». «Теперь как бы решили загладить вину призывом непререкаемой фигуры Гергиева. <…> При отсутствии новых лиц сильная переходная фигура. Вот только куда?» — рассуждает автор канала.

«Гергиев в жесточайшей форме отучил коллектив Мариинки бухать. О том, как бухали в других соседних аналогичных трудовых коллективов, я был наслышан. <…> А в Мариинке наступила трезвость. А потом и появилась та Мариинка, которую мы знаем сейчас. <…> В конце концов, прав Цискаридзе: невозможна ситуация, когда имя руководителя Большого никому не известно и ничего из себя не представляет», — поделился социолог Роман Романов, пояснив, что сам «тусил с музыкантами из Мариинки» в тот период, когда ее возглавил Гергиев.

Приход Гергиева — «лучшее, что могло произойти с главной сценой страны», убежден сенатор Александр Шендерюк-Жидков. «Валерий Абисалович не только гениальный русский дирижер, но и выдающийся администратор. За годы своего руководства он, не прекращая творческой карьеры, открыл новую сцену и концертный зал Мариинского театра, а также филиалы во Владивостоке и Владикавказе», — отметил член Совета Федерации.

Назначение нового гендиректора ГАБТ приветствовал и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В своем телеграм-канале он пишет, что это кадровое решение «заслуженно и справедливо», поскольку имя Гергиева «давно уже вписано в историю мирового искусства». Меняйло особо подчеркнул, что знаменитый дирижер является осетином, и в своем поздравлении назвал его «земляком».

«Буквально в этом году Национальная медиагруппа презентовала сериал «Балет» о том, как в главном театре страны давно сидящего там худрука решают заменить на гениального питерского дирижера», — отмечает телеграм-канал «Больше, чем ФАКТ», проводя параллель между сюжетом этого сериала и сменой Урина Гергиевым. «Вот что волшебная сила искусства делает», — подытоживает автор канала.

«Уверены, что мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с двумя ведущими театрами России и мира под руководством Валерия Гергиева», — прокомментировали назначение в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, напомнив о своем долгом и плодотворном сотрудничестве с Мариинским театром. Представитель Комитета также отметил, что петербургские коллективы выступали в Большом театре на протяжении многих лет.