Физик родом из СССР, нобелевский лауреат 2010 года Андрей Гейм лишился гражданства Нидерландов, которое он получил после эмиграции в 1990-х, сообщила местная газета Volkskrant. Ученого, который уже много лет работает в Манчестерском университете в Англии, предупредили, что если он не сдаст свой паспорт в посольство страны в Лондоне, за ним придет Интерпол.

По словам Гейма, электронное уведомление из МИД Нидерландов он получил еще несколько месяцев назад. Там указали, что он утратил гражданство страны в связи с тем, что 13 лет назад стал гражданином Великобритании. Как пояснил физик, это было необходимым условием для того, чтобы принять звание рыцаря-бакалавра Великобритании, которого он удостоился в декабре 2011 года.

«Я бы, наверное, отказался, если бы знал, что это будет означать для моего нидерландского гражданства. Я подавал протест в МИД и IND [Службу иммиграции и натурализации], но безрезультатно», — сказал обладатель Нобелевской премии, подчеркнув, что считает себя «голландско-британским лауреатом».

Человек, не являющийся гражданином Великобритании, может получить рыцарское звание, но только гражданин этой страны имеет право использовать сопутствующий титул — сэр или дама, поясняет The New York Times (NYT). Что касается гражданства Нидерландов, то его обладатель автоматически утрачивает его, если добровольно принимает гражданство другой страны. Законом предусмотрены исключения, например, в случае принятия гражданства супруга, но Андрей Гейм не попадает ни под одно из них.

Гейм отметил, что является командором Ордена Нидерландского льва, а в Гааге установлен его бронзовый бюст.

«Это так грустно и странно <…> И все же меня вышвырнули из страны, как бесполезную вещь», — заявил ученый. Он признался, что «очень разочарован» и «очень зол».

NYT пишет, что, по словам Гейма, он не получил никакой практической выгоды от своего нидерландского гражданства, не рассчитывает на это в будущем и давно заявляет, что считает себя европейцем.

Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи в семье родителей немецкого происхождения. Он окончил Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и получил степень кандидата физико-математических наук в Институте физики твердого тела Академии наук СССР. После 1990 года, поработав в университетах Англии и Дании, Гейм решил эмигрировать. С 1994 по 2000 год был доцентом физики в университете Неймегена в Нидерландах, а с 2001 года является профессором физики в Манчестерском университете.

В 2010 году Гейм и его коллега из Манчестерского университета, российско-британский физик Константин Новоселов получили Нобелевскую премию за эксперименты по созданию графена — самого тонкого и прочного материала в мире на основе углерода. В своем эссе, написанном после получения премии, Гейм рассказал о том, как рос в России и сталкивался с дискриминацией в сфере образования из-за немецких корней своей семьи. Он утверждал, что после эмиграции его жизнь и работа улучшились, а также говорил, что считает себя европейцем и не видит необходимости в дополнительной классификации.

В 2022 году ректор Физтеха Дмитрий Ливанов рассказал в интервью RTVI, что Гейм и Новоселов продолжают контактировать с российскими коллегами. Годом ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Гейм открыл в Физтехе научный центр, который будет специализироваться на перспективных методах мезофизики и нанотехнологий.

За пять лет до получения Нобелевской премии, в 2005 году, Гейма наградили пародийной Шнобелевской премией за работу о магнитной левитации лягушек. В итоге бывший советский ученый стал одним из первых обладателей двух этих наград одновременно.