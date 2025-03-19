В результате артиллерийского обстрела Горловки ВСУ пострадали 11 мирных жителей, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами по жилому массиву «Строитель».

«Фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры и домостроений», — написал Приходько.

Он добавил, что из-за обстрела пострадала «Газель», а также предупредил, что в центре города были найдены суббоеприпасы типа «колокольчик».

По данным телеграм-канала «Online ДНР: атаки ВФУ», в течение 15 минут ВСУ выпустили по Горловке 10 кассетных снарядов. «07:45 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 07:50 — н.п. Катериновка — н.п. Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 08:00 — н.п. Катериновка — н.п. Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Накануне, 17 марта, в МЧС России сообщили, что пожарная часть подверглась атаке беспилотников в Горловке, пострадали два сотрудника ведомства.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 13 марта погиб мужчина в селе Никольском Волхованского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета. Глава региона добавил, что пострадал подросток в Иловайске также при детонации взрывного предмета. По его словам, ВСУ совершили 10 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм.