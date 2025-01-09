Мэр итальянского городка Белькастро (Калабрия) Антонио Торкья запретил болеть своим жителям. Таким образом глава города привлек внимание к острой нехватке медицинских ресурсов, пишет Catanzaro Informa.

В городе с населением около 1 300 человек, большинство из которых составляют пожилые люди, медицинский центр часто закрыт, а ближайшая неотложная помощь находится в 45 километрах. На весь Белькастро работает только один врач скорой помощи, чьи услуги недоступны ночью и в праздничные, выходные дни.

Мэр назвал свой указ «криком о помощи». В документе говорится, что местным жителям запрещается заболевать серьезными вирусами и заниматься активной деятельностью, которая может привести к необходимости неотложной медицинской помощи.

«Болеть запрещено», — сказано в указе.

По данным издания, мэр города уже пытался обратиться к представителям власти, но так и не получил ответа.

Торкья надеется, что на этот раз его услышат. «Я надеюсь, что моя инициатива может привести к осознанию ситуации со стороны тех, кто обладает властью изменить данное положение», — заявил он.