Мэр Лондона Садик Хан направил своему киевскому коллеге Виталию Кличко письмо с отказом в передаче автомобилей, которые будут утилизированы из-за несоответствия новым экологическим стандартам. Об этом со ссылкой на документ пишет британская газета The Telegraph.

По ее данным, Кличко еще в сентябре просил Хана передать Украине часть подлежащих утилизации автомобилей, поскольку они имеют «огромный потенциал» для применения «в различных спасательных и транспортных целях».

12 декабря Хан ответил ему отказом, пояснив, что утвержденная в Лондоне схема утилизации неэкологичных автомобилей должна приносить горожанам пользу с «экономической, социальной и экологической точки зрения».

Под эту схему подпадают практически все автомобили с дизельными двигателями, зарегистрированные до осени 2015 года, и машины на бензине, которые были зарегистрированы до начала 2016 года. Сдавая их в утиль, владелец может получить 2 тысячи фунтов компенсации. За отказ утилизировать транспортное средство ему придется платить специальный налог — 12,5 фунта за каждый день просрочки.

The Telegraph отмечает, что экологическим требованиям не соответствуют около 700 тысяч зарегистрированных в британской столице автомобилей. Среди них есть пикапы и полноприводные машины, которые, как подчеркнула газета, могли бы пригодиться украинцам на передовой.

Как и где в ЕС работает правило об изъятии российских автомобилей

Ранее власти Латвии и Литвы анонсировали передачу Украине автомобилей, конфискованных у россиян на территории ЕС. Нахождение машин с российскими госномерами на территорию стран Евросоюза считается нарушением режима санкций, поэтому их владельцам было предложено либо перерегистрировать транспортные средства, либо переместить их за пределы ЕС. Конфискацию таких машин уже несколько месяцев проводят в Германии, но об их передаче Киеву речь пока не шла. Латвия намерена начать конфискацию российских автомобилей с последующей передаче Украине с февраля 2024 года, Литва — с 1 марта 2024 года.