Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время разговора с главврачом городской больницы №4 Константином Аникиным заявил, что человек, который получает зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента. Об этом пишет E1.RU.

«Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — сказал глава города в ходе открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице.

По словам мэра, человек, который получает зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента, а тем, кто не голосовал, не место на госслужбе, независимо от квалификации, сообщает местное издание «Все новости».

E1.RU пытался связаться с Пинаевым, однако комментария пока не было. Также не отреагировали на обращение и в пресс-службе тагильской администрации.

На выборах президента России, которые состоялись 15-17 марта при рекордной явке 77,44%, действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов, что тоже стало историческим рекордом. Из троих других кандидатов Николай Харитонов (КПРФ) оказался на втором месте, получив 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») стал третьим с 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) замыкает список с результатом 3,20%. Официальные итоги выборов ЦИК огласит 21 марта.

В Нижнем Тагиле явка на выборах составила 74,97%, что выше, чем в целом по Свердловской области (71%). Путин в Нижнем Тагиле получил 81,86% голосов, далее идет Даванков с 6,14%, третьим стал Слуцкий с 4,82% и на четвертом месте коммунист Харитонов, который получил 4,27% голосов тагильчан.