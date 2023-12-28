Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска, он получил новое предложение по работе. Об этом в интервью NGS.ru заявил губернатор Андрей Травников. Исполнять обязанности главы администрации будет вице-мэр Олег Клемешов.

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я подержал это решение. Чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных функционировало, обязанности мэра будет выполнять вице-мэр Олег Клемешов», — сказал Травников.

Он отметил, что будет оказано содействие, чтобы город устойчиво работал.

Глава региона также пояснил, что для участия в выборах мэра могут заявиться «любые кандидаты, которые соответствуют обозначенным критериям».

«Я уверен, что такие кандидаты будут. Я думаю, что и комиссия, и депутаты выберут лучшую кандидатуру, которая будет предложена. Поэтому нужно дождаться прохождения всех обязательных процедур», — сказал губернатор.

Должность мэра Новосибирска Локоть занимал с 2014 года. В июне 2018 года он отказался от участия в выборах губернатора Новосибирской области в пользу Андрея Травникова («Единая Россия»), который занимал тогда должность врио главы региона.

В 2019 году Локоть снова победил на выборах главы Новосибирска. А в сентябре 2021 года — избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва по списку партии КПРФ. После избрания отказался от депутатского мандата.