Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал в кратчайшие сроки эвакуироваться жителей районов, оказавшихся в зоне подтопления после выхода из берегов реки Урал.

«Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес», — перечислил он.

Салмин назвал ситуацию критической и сообщил о подъеме уровня воды в Урале на 91 см за сутки. В настоящий момент уровень воды составляет 778 см, что превышает неблагоприятное значение (начинается с 760 см). При этом количество воды продолжает увеличиваться. В настоящий момент подтоплены уже более 300 домовладений и 750 участков.

Мэр предупредил, что электро- и газоснабжение районов, оказавшихся в зоне риска, будет отключено. Он призвал местных жителей забрать с собой личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, лекарства и вещи первой необходимости и уехать к родным, знакомым или в пункты временного размещения.

Для жителей СНТ, которые оказались в зоне подтопления, были подготовлены ПВР в школе на Авиационной улице и в доме культуры «Орбита». Желающие попасть в эти ПВР могут воспользоваться автобусом Volgabus, припаркованным на Уральской улице.

«Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!» — написал он.

Вечером 5 апреля прокуратура Оренбургской области сообщила об эвакуации двух из трех районов Орска — Ленинском и Советском — после прорыва насыпной дамбы. Незадолго до этого об в региональном управлении МЧС России рассказали, что спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, дамба, с которой произошло ЧП, — «насыпная, она защищает дорогу, проезжую часть, чтобы изменить движение реки». «Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый. Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается», — сказали в пресс-службе правительства региона.

Днем 4 апреля из-за весеннего паводка в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Сразу в нескольких территориях региона сложилась критическая обстановка.

Вечером 5 апреля пресс-служба губернатора сообщила ТАСС, что в области из-за весеннего половодья подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.