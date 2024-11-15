Мэр Самары Елена Лапушкина сложила полномочия по собственному желанию, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

О решении Лапушкиной стало известно на заседании городской думы Самары.

«Мэр приняла решения сложить полномочия по собственному желанию. Временно обязанности города будет исполнять первый заместитель мэра Самары Иван Носков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Городская дума уже объявила конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. До последнего времени Лапушкина находилась в отпуске.

15 октября совет губернской думы Самарской области рекомендовал Лапушкину на пост регионального омбудсмена. Нынешний региональный омбудсмен Ольга Гольцова сообщила, что срок ее полномочий, который начался в 2014 году, истек 28 октября.

Трудовая деятельность Елены Лапушкиной началась в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист», где она работала инженером-технологом гальванического цеха. В 1992-м Лапушкину пригласили на работу главой комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, с 2000 года она заняла должность руководителя отдела организационной работы. С 2007 по 2013 годы Лапушкина — заместитель главы администрации Железнодорожного района, а в 2013 году возглавила эту администрацию. Мэром Самары она стала в декабре 2017 года.