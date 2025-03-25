Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 мая) экс-мэра подмосковного Серпухова Сергея Никитенко. Ранее он был задержан по делу о получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. 5, 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с января по декабрь 2024 года Никитенко получил взятки от двух предпринимателей в размере 500 тыс. рублей и 9,3 млн рублей. За это он должен был обеспечить покровительство организациям, с которыми были заключены муниципальные контракты на вывоз снега и на модернизацию городского уличного освещения, утверждают в СК.

В рамках уголовного дела были проведены допросы, обыски и очные ставки. Расследование уголовного дела против бывшего мэра взяла под контроль прокуратура Московской области.

Как уточнили в ведомстве, взятку в размере свыше 9 млн рублей Никитенко получил через своего заместителя, который официально был в статусе исполняющего обязанности замглавы Серпухова. В сделке также участвовал директор муниципального бюджетного учреждения, чье имя в прокуратуре не называют. И.о. замглавы Серпухова также был посредником при получении и второй взятки в сумме 500 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.

Максимальное наказание за взятку в особо крупном размере составляет 15 лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Baza, Никитенко задержали несколько дней назад. Несколькими неделями ранее, 21 февраля, Никитенко неожиданно подал в отставку с поста главы Серпухова. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Совет местных депутатов избрал Алексея Шимко, бывшего первого заместителя министра по туризму в правительстве Московской области.

Пост главы города Никитенко занял 24 февраля 2022 года, в отставку он ушел 21 февраля 2025-го. Ранее Никитенко был начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калужской области.