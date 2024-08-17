Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев не смог подтвердить RTVI, что в центре города ВСУ снесли памятник Владимиру Ленину.

«Достоверной информации нет. Все комментарии после», — сказал глава Суджи.

15 августа в соцсетях появились сообщения о том, что военнослужащие ВСУ снесли памятник Ленину возле городской администрации. Монумент был установлен на Советской площади возле центра народного творчества Суджанского района и здания городской администрации.

В частности, фото постамента без памятника Ленину опубликовала советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная. На снимке также видны повреждения окружающих зданий — следы обстрелов и выбитые окна. Дата съемки не указана.

Фотография пустого постамента была также опубликована в телеграм-канале Министерства культуры и информационной политики Украины. «Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также», — говорилось в подписи к публикации. Позже этот пост был удален из канала.

О том, что к сносу памятника Ленину в Судже причастны украинские военные, сообщило курское отделение КПРФ в телеграм-канале.