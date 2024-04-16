Мэр Орска Оренбургской области Василий Козупица прокомментировал расследование соратников оппозиционера Алексея Навального о его семье. В нем утверждалось, что сын главы города Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после начала мобилизации, а незадолго до наводнения приобрел квартиру в Дубае.

«Там тоже не мед»

Видеообращение Козупицы опубликовало 15 апреля региональное издание «Урал56». Комментарии к публикации закрыты.

В своем обращении Козупица говорит, что его сын закончил вуз с отличием, получив диплом по специальности инженера-геолога. По словам мэра, Николай «около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях».

Отъезд своего сына и его семьи из России мэр Орска объяснил приглашением на новую работу в Саудовской Аравии. О какой должности идет речь, глава города не уточнил.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я этого, кстати, ни от кого не скрывал», — заверил Козупица.

«А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена», — подчеркнул мэр Орска.

О чем заявили соратники Навального в расследовании

15 апреля соратники Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Николай Козупица уехал из России в октябре 2022 года и переехал в Саудовскую Аравию вместе с женой и детьми. В публикации, в частности, говорится, что Козупица-младший и его жена получили там водительские права и виды на жительство (ВНЖ), а их дети начали ходить в местные детские сады.

По утверждению соратников Навального, в марте 2024 года Николай Козупица переехал в Дубай, где купил «элитную» квартиру в жилом комплексе Binghatti Nova. В публикации сообщается, что ее площадь составляет 91 кв. м, а оценочная стоимость — 33 млн рублей.

Авторы расследования указали, что эти и другие данные о семье сына мэра Орска взяты из соцсетей жены Николая Козупицы. В частности, она вела телеграм-канал, посвященные переезду семьи, однако 15 апреля он исчез из публичного доступа, пишут «Новые известия». Среди прочего, жена Козупицы-младшего писала, что решение о переезде «было принято не на эмоциях от объявления мобилизации, а по стечению обстоятельств за несколько дней до». Кроме того, она писала, что ее муж «работает с трубами» и выкладывала скриншот с геолокацией в районе нефтяного месторождения Абкаик в Саудовской Аравии — одного из крупнейших в стране.

До отъезда из России Николай Козупица указывал в качестве места работы представительство нефтесервисной компании «Шлюмберже» в Южно-Сахалинске.

В расследовании также говорится, что с 2016 по 2023 года сыну мэра Орска принадлежало частное охранное предприятие «Вымпел», директором которой до назначения мэром был его отец.