В Дагестане задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в Следственном комитете (СК) России. В администрации и дома у Исакова прошли обыски.

По версии следствия, в 2019 году Исаков получил 3,9 млн рублей от застройщика за действия, связанные с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.

Телеграм-канал Mash Gor утверждает, что мэр Избербаша также подозревается в раздаче земли за взятки. По данным канала, в 2019 году Исаков через посредников получил миллион рублей от бизнесмена Гаджи Гаджиева взамен на шесть земельных участков в СНТ «Волна». Их получателями якобы значатся предприниматель с шестью родственниками. Mash Gor отмечает, что Гаджиев все отрицает и утверждает, что никогда не владел землей в СНТ «Волна».

Всего, по данным телеграм-канала Shot, Исаков незаконно «распродал и подарил» более тысячи муниципальных участков. В частности, на одной из таких земель на берегу Каспийского моря сейчас якобы строят гостиницу, пишет Shot.

Среди прочего, по данным Shot, следственные действия в отношении мэра Избербаша ведутся уже более года. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Исакова меры пресечения, указывает СК.

Магомеду Исакову 55 лет. Избербаш он возглавляет с 2018 года, до октября 2019-го находился на этом посту в качестве исполняющего обязанности.

В 2022 году в мэрии Избербаша уже проходили обыски и были изъяты документы по делу о мошенничестве с земельными участками. Тогда следствие сообщало, что в 2019 году житель Дагестана незаконно продал четыре муниципальных земельных участка стоимостью свыше 2 млн рублей в сговоре с чиновниками администрации Избербаша и городского отдела управления Росреестра по Дагестану. Было возбуждено уголовное дело.

В 2023 году в мэрии Избербаша вновь прошли обыски. В правоохранительных органах уточнили, что в 2019 году были незаконно проданы пять земельных участков площадью 2250 кв. метров. По данным следствия, в продаже участвовали житель Дагестана, а также неустановленные чиновники мэрии и Росреестра по фиктивным документам. Рыночная стоимость земель превысило 12,5 млн рублей.