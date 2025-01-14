Басманный суд Москвы заочно приговорил мэра украинского города Днепр к девяти годам лишения свободы по делу о фейках в отношении российской армии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Филатова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, суд назначил Филатову штраф в размере 550 тысяч рублей и запретил на четыре года заниматься администрированием сайтов.

По данным следствия, в апреле 2022 года Филатов разместил на своей странице в мессенджере и в соцсети обращение, которое содержало в себе «презрительное и враждебное отношение к русским, а также побуждающие к совершению в отношении них насильственных действий». Обе публикации были размещены в общем доступе.

«Также Филатов распространил на указанных интернет-ресурсах ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», — добавили в прокуратуре.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

В России Филатов включен в список экстремистов и террористов.