Тарифы на пассажирские перевозки «можно и нужно индексировать», заявил глава Минтранса Роман Старовойт в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Если вернуться к тарифам, их можно и нужно индексировать. Мера, к сожалению, конечно, непопулярная, но объективно вынужденная. Важно внедрять тарифное меню и проездные билеты на многократный проезд», — сказал министр.

По словам Старовойта, полномочия по транспортному обслуживанию населения «лежат на плечах» властей регионов и органов местного самоуправления.

«Тарифы на проезд — социальные. Билет стоит меньше, чем себестоимость перевозки пассажира. Поэтому транспортная работа дотируется из региональных и местных бюджетов. Но я абсолютно убежден, что общественный транспорт — это социальная функция государства, так же как здравоохранение или образование», — добавил он.

С 1 декабря 2024 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на 13,8%, пассажирские — на 11,6%. Средства, как утверждается, направляются на новый подвижной состав: локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в отрасли, работающие с РЖД, писал «Коммерсантъ».

Треть стоимости «транспортной работы» не покрывает софинансирование по контрактам, что влечет за собой риски их неисполнения, а также невозможности обновления транспорта и дефицита водителей, отметил министр транспорта.

«Прежде всего, это, конечно, касается местных бюджетов. Один из вариантов решения — передача полномочий на региональный уровень. Но нужно, конечно, учитывать прямую взаимосвязь с инфраструктурой, которая остается в ведении местных властей», — порассуждал Старовойт.

Глава Минтранса также рассказал, что его ведомство готовит методические рекомендации и разъяснения для регионов с целью оптимизации бюджетных расходов.

В ходе заседания Старовойт привел данные, согласно которым в 2024 году всеми видами транспорта было перевезено 15,5 млрд пассажиров, что почти на 0,5 млрд больше, чем в 2023-м. Общий объем пассажирских перевозок — 14 млрд человек (на 3% выше, чем годом ранее), при этом доля городского общественного транспорта составляет 90%.