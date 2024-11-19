Администрация Екатеринбурга перестала согласовывать новые уличные вывески на иностранном языке, пишет издание 66.RU со ссылкой на представителей компаний, занимающихся наружной рекламой.

В мэрии подтвердили, что в «Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов» внесены изменения. Согласно документу, компании должны будут русифицировать наименования и слоганы на своих вывесках. Под ограничения не попадут организации, у которых есть зарегистрированный товарный знак.

Срок годности товарного знака составляет 10 лет, после этого его могут продлить по заявлению владельца или отказать в продлении.

Директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев рассказал 66.RU, что старые вывески в Екатеринбурге «пока не трогают», а новые согласовывают только на русском языке. В частности, город избавляется от привычных слов на фасадах, таких как hotel, cafe, shop, утверждает издание.

Балакирев называет это «естественным процессом», который начался в 2022 году. По его словам, на это повлияли уход иностранного бизнеса, ребрендинг компаний и тренд на русификацию.

«Большинство системно значимых и осязаемых в медийном пространстве брендов и так были русифицированы. <…> Из брендов, которые еще напрашиваются, это пункты выдачи Ozon и Wildberries. Если говорить про мелкие бренды, то это пара точек. Конечно, они тратят бюджет. Но это вопрос к малому бизнесу: а чем вы думали раньше?» — заявил эксперт.

Запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках уже действует в нескольких российских регионах. В Краснодаре его ввели с 1 сентября 2023 года, в Саратове — с 1 сентября 2024 года.

В начале ноября аналогичное постановление подписал мэр Ярославля Артем Молчанов. Заместитель главы Ярославля Елена Гудкевич в разговоре с «Коммерсантом» заявила, что изменения носят «технический характер». Ранее согласованные вывески демонтированы не будут, добавила она.

В то же время в ярославской юридической компании «Демидовъ» считают, что введенные ограничения не соответствуют закону «О государственном языке Российской Федерации».

«Данный закон не запрещает использовать в указанной сфере и текст на иностранном языке, если он используется наряду с русским текстом и при этом оба текста идентичны по содержанию, равнозначны по размещению и техническому оформлению, выполнены разборчиво. Внесенные же изменения в нормативный правовой акт города Ярославля не учитывают такую тонкость», — пояснил «Коммерсанту» юрист «Демидовъ» Святослав Силантьев.

По словам Силантьева, это постановление может быть оспорено в суде.