Бывший канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему считает «демонстрацией силы» эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

«Это небольшая попытка прощупать почву — вы знаете, насколько человек вынослив, насколько силен. Это демонстрация силы», — сказала Меркель.

Она уточнила, что ее советник Кристоф Хойсген перед встречей донес до российской стороны, что она не любит собак. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — утверждает экс-канцлер.

Путин взял своего лабрадора Кони на встречу с Меркель в 2007 году. Бывший канцлер ФРГ собак боится, однако в Кремле заверяли, что Путину на тот момент не было об этом известно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в 2022 году говорил, что ситуация вышла неловкой, но это произошло «не по злобе».

Экс-канцлер упомянула инцидент в недавно вышедших мемуарах, предположив, что Путин якобы специально пугал ее собакой. Сам Путин рассказал 28 ноября, что уже извинялся перед Меркель после того, как узнал о ее нелюбви к собакам. Тот факт, что Меркель упомянула эпизод в мемуарах, Путин назвал «странным» и «неожиданным», но вновь извинился перед экс-канцлером через СМИ.

«Ангела, пожалуйста, извини меня. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения», — обратился Путин к Меркель.

Песков, комментируя слова Меркель, заявил, что «если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему». Представитель Кремля предположил, что сквозь мемуары бывшего канцлера проступает ее «внутренний настрой».