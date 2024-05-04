Мэром Лондона стал Садик Хан: представитель Лейбористской партии набрал 43,8% голосов, получив поддержку более 1 млн жителей британской столицы. До него ни один лондонский градоначальник не выигрывал выборы трижды, пишет The Guardian.

Конкурент Хана — кандидат от Консервативной партии Сьюзен Холл — набрала более 32% голосов. Победитель выборов поблагодарил лондонцев на своей странице в соцсети Х, заявив, что они своими голосами «формируют образ будущего».

Первый раз Садик Хан стал мэром Лондона в мае 2016 года, сменив на этом посту представителя Консервативной партии Бориса Джонсона, впоследствии ставшего премьер-министром Великобритании.

В нынешнем году выборы проводились 2 мая. На них проходило голосование за более чем 2,6 тысячи членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких британских городов. По предварительным данным правящая Консервативная партия потеряла около половины мандатов.

Выступая перед избирателями, Садик Хан заявил о своей режимости «обеспечить лидерство Лондона с помощью ведущих в мире действий по защите окружающей среды». По его словам, жители британской столицы должны стремиться к будущему, в котором дети будут получать бесплатное школьное питание и дышать чистым воздухом, каждый горожанин сможет получить поддержку для реализации своего потенциала, а социальная структура укрепится до такой степени, что все сообщества будут чувствовать себя окруженными заботой.

«Мы уже добились больших успехов в очистке нашего воздуха и продолжим борьбу с загрязнением, независимо от того, обнаружено оно на наших улицах или в наших реках», — заявил Садик Хан.

Ранее в ходе предвыборной кампании он пообещал, что в течение ближайшего десятилетия сделает Темзу пригодной для купания. СМИ сочли, что к этому заявлению лондонского мэра подтолкнули слова мэра Парижа о том, что заплывы в Сене не причинят никакого вреда здоровью участников Олимпиады-2024.

По словам Хана, нынешнее состояние Темзы — это «национальный позор», а уровень промышленных сливов в реку — «скандал и катастрофа». По данным лондонской мэрии, в 2023 году объем сбрасываемых в Темзу и ее притоки сточных вод, включая канализационные и ливневые, почти в пять раз превысил показатель 2022 года.