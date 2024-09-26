Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены уголовные обвинения по пяти пунктам, в том числе в получении взяток. Это следует из судебных документов, опубликованных The New York Times (NYT). Адамс стал первым мэром в США, которому предъявляют обвинение во время его пребывания в должности.

Согласно материалам дела, обвинения касаются взяточничества, причем от иностранных представителей, мошенничества с денежными переводами, а также незаконных пожертвований граждан других стран на избирательную кампанию в обмен на услуги и помощь мэра.

Следствие считает, что на протяжении почти десять лет Эрик Адамс получал «неправомерные ценные выгоды» от различных лиц, включая иностранных бизнесменов, в обмен на содействие со стороны властей Нью-Йорка. В материалах говорится, что мэр получал взятки не только деньгами, но и в виде оплаченных авиабилетов, люксового проживания в отелях, «роскошных международных поездок» и других привилегий.

«По мере того, как росли известность и власть Адамса, его иностранные благодетели стремились нажиться на своих коррупционных связях с ним, особенно после того, как в 2021 году стало ясно, что Адамс станет мэром Нью-Йорка», — говорится в обвинительном заключении, включающем 57 страниц.

По данным Associated Press (AP), одна из взяток связана с помощью Адамса при вводе в эксплуатацию здания турецкого консульства в Нью-Йорке, к которому были претензии у пожарной охраны города.

Во время пресс-конференции, в ходе которой прокуратура озвучила предъявляемые мэру обвинения, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Адамс должен был раскрывать информацию «о подарках», но год за годом «держал общественность в неведении», пишет АР.

По данным издания, в то же время Адамс заявил журналистам, что не планирует уходить с поста мэра Нью-Йорка. Также он выразил надежду, что жители города дождутся подробных объяснений его юридической команды, прежде чем осуждать его.