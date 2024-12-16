Метель, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, 16 декабря, сообщили в столичном управлении МЧС России со ссылкой на прогноз Росгидромета. В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендовали избегать нахождения возле шатких конструкций.

«В Москве ожидается снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-западного ветра до 17 м/с», — говорится на сайте ведомства.

По оценке синоптиков, такая погода сохранится до конца дня — до 21:00.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в течение дня местами возможны ледяной дождь и гололедица на дорогах, а также налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. При этом температура воздуха сохранится в пределах 2-3 градусов ниже нуля.

По словам синоптика, в городе наблюдается низкое атмосферное давление, которое составит 721 мм рт. ст., что существенно — на 25-27 единиц — ниже нормы.

Из-за сложных погодных условий в столичном управлении МЧС попросили водителей максимально снизить скорость движения на дорогах, избегать обгонов и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

В минувшие выходные в Москве прошел сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание, что шесть метеостанций региона зафиксировали январские сугробы. По его данным, на утро 15 декабря высота сугробов в Тушино составила 26 см, хотя такая величина характерна для середины января. Также значительные сугробы наблюдались на ВДНХ — 19 см, на Балчуге — 16 см и у МГУ — 18 см.