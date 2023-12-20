Температура воздуха в Москве будет постепенно понижаться, а в воскресенье, 24 декабря, вновь ожидаются морозы, рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, к концу недели столицу накроет сильный снегопад.

По его словам, «самые теплые дни декабря» уже пройдены, «постепенно температура воздуха в столице будет понижаться».

«Однако ощутить москвичи это смогут лишь в воскресенье, 24 декабря, когда столбики термометров опустятся до 4—6 градусов мороза. До этого сохранится плюсовая температура. В субботу, предварительно, ожидается сильный снегопад, до 10 миллиметров», — рассказал Шувалов изданию NEWS.ru.

Как предупредил метеоролог, практически всю неделю будет идти падение давления, что может отразиться на самочувствии горожан.

Ранее на центральную часть России обрушился циклон «Ваня», он спровоцировал аномальные снегопады. В Москве высота сугробов достигла исторического максимума для 17 декабря: на базовой станции ВДНХ зафиксировали 38 см. Специалист центра «Фобос» Михаил Леус отмечал, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1941 году, когда в этот день высота снежного покрова составляла 36 см.