Американские специалисты выяснили, что число самоубийств в мире снизилось на 40%. При этом России остается одним из лидеров по этому показателю, уступив в Восточной Европе лишь Литве и обогнав Украину, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Public Health.

Эксперты из Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете (США) провели наиболее всестороннее исследование, показавшее существующие тренды и показатели самоубийств как в отдельных странах мира, так и на региональном уровне. Главный вывод, к которому пришли ученые — за 30 лет, прошедшие с 1991 по 2021 год, стандартизированная по возрасту смертность от самоубийств в мире упала примерно на 40% — с 15 самоубийств на 100 тыс. человек до девяти.

Всего в 2021 году в мире покончило жизнь самоубийством 740 тыс. человек, то есть 1 человек каждые 43 секунды. Каждую минуту в мире четыре мужчины и шесть женщин нуждаются в медицинской помощи после неудавшейся попытки суицида. Мужчины в два раза чаще кончают с собой, чем женщины, а их попытки самоубийств в три раза чаще приводят к смерти, чем у женщин.

При этом число женских самоубийств снизилось более чем на 50%, мужских — на 34%. Ученые отмечают, что эти темпы неравномерны по планете, наибольшее снижение показали страны Восточной Азии, и наибольшее из них — Китай (-66%).

Несколько стран и регионов на фоне общего снижения числа самоубийств показали рост: в частности, Центральная Америка, Мексика, Эквадор, Парагвай.

По состоянию на 2021 год самоубийства находятся на 21-м месте среди причин смерти, и этот показатель превышает смертность от СПИДа. В абсолютных величинах самоубийств больше всего наблюдается в Восточной Европе и центральной части Африки к югу от Сахары.

«Несмотря на то, что прогресс в снижении числа самоубийств обнадеживает, ясно, что суициды продолжают оказывать большее влияние на некоторые страны и народы, чем на другие, — считает автор исследования Монсен Нагави. — Отказ от стигматизации суицида и снятие барьеров в получении поддержки и психологической помощи остаются критическими мерами, особенно среди людей с расстройствами психического характера и с зависимостями».

Данные, приведенные в исследовании, показывают, что в регионе восточной Европы лидером по числу самоубийств являются Литва (20,6 самоубийств на 100 тыс.) и Россия (19,9 на 100 тыс. по сравнению с 27,5 в 1991 году), обогнавшая по этому показателю Украину (18,6).