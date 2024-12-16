Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновлено с 16 декабря после перерыва с 2020 года — тогда оно было остановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Пассажиры из России могут отправиться поездом в Туманган из Хасана и Уссурийска, транспорт будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

«В ЖДПП (Железнодорожный пограничный перевалочный переход. — Прим. RTVI) Хасан на границе с КНДР открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15:00 (8:00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Днем ранее, 15 декабря, в Приморье возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, прерванное с конца января 2020 года из-за пандемии COVID-19 по инициативе китайской стороны.

Так, уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на въезд в Россию, на нем проследовало две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.