Эксперты компании «Минченко консалтинг» представили доклад «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу», в котором проследили эволюцию публичного позиционирования российского лидера за последние четверть века. Содержание исследования пересказывает «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков компании, самым органичным образом Путина за последние 25 лет был «воин-правитель» — а не «бунтарь», каковым его пытались представить на Западе. Для внутренней аудитории политик сейчас представляет образы «заботливого правителя» и «правителя-творца», говорится в докладе.

Для анализа образов Путина эксперты «Минченко консалтинг» использовали классификацию политиков, разработанную главой компании Евгением Минченко. В этой классификации образу «бунтаря», например, соответствует Борис Ельцин в раннем периоде управления страной, «сироте» — некоторые оппозиционеры, а «любовнику» — популярный, харизматичный и медийный политический деятель, умеющий успокоить аудиторию и донести до нее свою энергетику.

Путин, по мнению аналитиков «Минченко консалтинг», предстает перед россиянами в образе «воина» — целеустремленного, деятельного, стремящегося к победе над внешним и внутренним врагом. Запрос на такого лидера, как считают авторы доклада, преобладал в 1999 году, когда Ельцин покинул президентский пост. «Будучи на тот момент директором ФСБ, Владимир Путин идеально вписался [в образ] и достаточно быстро сумел занять место в системе»,— говорится в докладе.

К середине 2000-х годов позиционирование президента изменилось в сторону «заботливого правителя» — сопереживающего, готового помогать, но при этом четко выдерживающего присущую власти дистанцию: в этом ключе, считают в «Минченко консалтинг», выдержаны многие социальные инициативы Путина наподобие программы материнского капитала.

При этом, признают авторы доклада, на международной арене российский лидер зачастую позиционировал себя как «бунтарь», проявляя «токсичную маскулинность».

В период президентства Дмитрия Медведева Путин возглавлял правительство, и тогда в его образ добавились черты «искателя» «новых правил» или «новой жизни» — например, в поездке «Лады Калины» на Дальнем Востоке. Авторы доклада отмечают, что Медведев в тот период тоже пытался позиционировать себя как «правитель, «воин» и «герой», но эти образы оказались для него неорганичными — в отличие от «юного правителя» и «ребенка», характеризующегося чистотой восприятия, радостью и готовностью принимать новое.

После возвращения на президентский пост Путин, как говорится в докладе, усилил акцент на чертах «заботливого правителя», которые отразились, в частности, в майских указах 2012 года. Сейчас он, по оценке авторов доклада, вновь вернулся к образу «правителя-воина», который стремится «не столько разрушить существующую систему международных отношений, сколько модернизировать ее и сделать более справедливой».

В «Минченко консалтинг» подчеркнули, что образ «воина» хорошо воспринимается глобальным Югом и Востоком. Во внутренней политике при этом Путин, как говорится в докладе, демонстрирует все больше черт «творца», создающего «новые правила игры в стране и новую элиту».

В целом, подытожили аналитики, российский лидер поддерживает баланс между «правителем-воином» для внешней аудитории, «заботливым правителем» для внутренней аудитории в целом и «правителем-творцом» для наиболее вовлеченной в политические процессы части внутренней аудитории.

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