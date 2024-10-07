Эксперты компании «Минченко консалтинг» представили доклад «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу», в котором проследили эволюцию публичного позиционирования российского лидера за последние четверть века. Содержание исследования пересказывает «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков компании, самым органичным образом Путина за последние 25 лет был «воин-правитель» — а не «бунтарь», каковым его пытались представить на Западе. Для внутренней аудитории политик сейчас представляет образы «заботливого правителя» и «правителя-творца», говорится в докладе.

Для анализа образов Путина эксперты «Минченко консалтинг» использовали классификацию политиков, разработанную главой компании Евгением Минченко. В этой классификации образу «бунтаря», например, соответствует Борис Ельцин в раннем периоде управления страной, «сироте» — некоторые оппозиционеры, а «любовнику» — популярный, харизматичный и медийный политический деятель, умеющий успокоить аудиторию и донести до нее свою энергетику.

Путин, по мнению аналитиков «Минченко консалтинг», предстает перед россиянами в образе «воина» — целеустремленного, деятельного, стремящегося к победе над внешним и внутренним врагом. Запрос на такого лидера, как считают авторы доклада, преобладал в 1999 году, когда Ельцин покинул президентский пост. «Будучи на тот момент директором ФСБ, Владимир Путин идеально вписался [в образ] и достаточно быстро сумел занять место в системе»,— говорится в докладе.

К середине 2000-х годов позиционирование президента изменилось в сторону «заботливого правителя» — сопереживающего, готового помогать, но при этом четко выдерживающего присущую власти дистанцию: в этом ключе, считают в «Минченко консалтинг», выдержаны многие социальные инициативы Путина наподобие программы материнского капитала.

При этом, признают авторы доклада, на международной арене российский лидер зачастую позиционировал себя как «бунтарь», проявляя «токсичную маскулинность».

Алексей Никольский / ТАСС

В период президентства Дмитрия Медведева Путин возглавлял правительство, и тогда в его образ добавились черты «искателя» «новых правил» или «новой жизни» — например, в поездке «Лады Калины» на Дальнем Востоке. Авторы доклада отмечают, что Медведев в тот период тоже пытался позиционировать себя как «правитель, «воин» и «герой», но эти образы оказались для него неорганичными — в отличие от «юного правителя» и «ребенка», характеризующегося чистотой восприятия, радостью и готовностью принимать новое.

После возвращения на президентский пост Путин, как говорится в докладе, усилил акцент на чертах «заботливого правителя», которые отразились, в частности, в майских указах 2012 года. Сейчас он, по оценке авторов доклада, вновь вернулся к образу «правителя-воина», который стремится «не столько разрушить существующую систему международных отношений, сколько модернизировать ее и сделать более справедливой».

В «Минченко консалтинг» подчеркнули, что образ «воина» хорошо воспринимается глобальным Югом и Востоком. Во внутренней политике при этом Путин, как говорится в докладе, демонстрирует все больше черт «творца», создающего «новые правила игры в стране и новую элиту».

В целом, подытожили аналитики, российский лидер поддерживает баланс между «правителем-воином» для внешней аудитории, «заботливым правителем» для внутренней аудитории в целом и «правителем-творцом» для наиболее вовлеченной в политические процессы части внутренней аудитории.

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